Dopo cinque mesi senza segnare, il fantasista ha segnato il suo primo gol con la nazionale nel 2026. In seguito, ha commentato criticamente le discussioni sui gol, dicendo che sembra che a tutti importi solo di quello. La sua situazione con il club di Milano rimane incerta, con il futuro ancora da definire. La sua presenza in squadra e le prossime decisioni saranno decisive per il suo percorso.

Dopo mesi di astinenza e relative critiche, finalmente ha potuto esultare. Ma s'è vista più che altro rabbia dopo che Christian Pulisic ha messo a segno il secondo gol degli Usa nell'amichevole vinta contro il Senegal (3-2) giocata a Charlotte. Volto tremendamente serio, nemmeno un abbozzo di sorriso buono per sciogliere la tensione accumulata in questi primi mesi dell'anno. Poi, nel dopogara, ha scelto parole polemiche: "Ho giocato davvero bene anche negli ultimi mesi, ma sembra che a tutti importi solo dei gol. Quindi spero che ora la gente smetta di parlarne". E pensare che soltanto poche ore prima aveva parlato così: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Pulisic e le frasi polemiche dopo il primo gol del 2026. E il futuro al Milan è tutto da scrivere

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