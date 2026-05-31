Pulisic ha segnato il suo primo gol nel 2026 con la maglia della nazionale statunitense. L’attaccante del Milan ha superato il portiere avversario e ha depositato la palla in rete. L’azione è stata documentata in un video. La rete rappresenta la prima segnatura del giocatore nel nuovo anno solare.

Una stagione divisa a metà e non solo per il Milan. L'annata di Christian Pulisic con il Diavolo era partita alla grandissima, ma si è bloccata incredibilmente da gennaio 2026 fino all'ultima partita contro il Cagliari. Il mancato apporto del numero 11 del Milan è pesato molto sulla mancata qualificazione in Champions League dei rossoneri. L'attaccante statunitense è svanito dai radar nella seconda parte del torneo. Nonostante le sue prestazioni, il CT Pochettino lo ha chiamato per i Mondiali 2026 con gli USA. Nella prima amichevole contro il Senegal, Pulisic si è subito sbloccato. Grande inserimento dal centro del campo di Pulisic che viene servito perfettamente da Pepi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Pulisic si sblocca: primo gol nel 2026, ma non è con il Milan. Ecco il video

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