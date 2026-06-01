Due pulcini di fratino nati il 28 aprile a Marina di Ravenna sono stati dichiarati pronti per il primo volo, secondo la Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”. Entrambi i pulcini sono sopravvissuti e si trovano in buone condizioni, conferma l’organizzazione. La nascita e lo stato di salute degli uccelli sono stati monitorati nelle ultime settimane.

Ravenna, 1 giugno 2026 – I due pulcini nati il 28 aprile a Marina di Ravenna sono entrambi salvi e pronti per l’involo: lo annuncia la Rete di Associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”. Il fratino, specie particolarmente protetta, è in forte declino in tutta Italia, ed anche solo pochi esemplari involati possono costituire una speranza per invertire la rotta verso l’estinzione. I pulcini accolti con affetto. “Il sito – spiegano i volontari – appariva piuttosto problematico, trattandosi di una delle spiagge antropizzate più frequentate e vivaci della riviera romagnola, ma la presenza dei volontari è stata continua e, soprattutto, la benevolenza con cui i pulcini sono stati accolti ha fatto la differenza: gestori balneari, operatori, bagnanti, turisti li hanno ammirati con curiosità ed entusiasmo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pulcini di fratino nati a Marina: “Sono pronti per prendere il volo”

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Tu disappeared without a trace, causing the whole family to panic and search for him.

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