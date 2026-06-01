Pulcini di fratino nati a Marina di Ravenna pronti a spiccare il volo | la specie resta tra le più minacciate in Italia

Due pulcini di fratino sono nati sulla spiaggia di Marina di Ravenna e si preparano a volare. La nascita si è verificata grazie all’intervento di associazioni e volontari che si occupano della tutela della specie. Il fratino è considerato tra gli uccelli più minacciati in Italia. La specie si trova in condizioni di criticità e la riproduzione in questa zona rappresenta un episodio positivo in un quadro di tutela complessiva.

Sulla spiaggia di Marina di Ravenna due pulcini di fratino sono pronti a spiccare il volo grazie al lavoro di associazioni e volontari. Una piccola speranza per questa specie che resta tra le più minacciate in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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