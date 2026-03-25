La Sc Cotignolese ha presentato ufficialmente la stagione 2026 durante un evento al teatro don Bosco del circolo Acli di San Lorenzo di Lugo. La cerimonia ha mostrato entusiasmo e ambizione tra i giovani talenti, con una forte volontà di ripetersi e di mettere in atto nuovi progetti per il futuro. La presentazione ha coinvolto la comunità locale e ha messo in evidenza l’impegno della società sportiva.

Entusiasmo, voglia di ripetersi, ambizione e nuova progettualità. Tutto questo e molto altro ancora nella presentazione ufficiale, per la stagione 2026, che la Sc Cotignolese ha tenuto al teatro don Bosco del circolo Acli di San Lorenzo di Lugo. Uno ad uno, sono stati presentati i 28 ragazzi che vestiranno i colori gialloblu: i Giovanissimi, gli Esordienti e gli Allievi, punta di diamante del club e formazione più attesa. A tracciare la rotta per questa annata sono stati il presidente Vincenzo Borghi e il vice presidente Gian Domenico Marangoni: un consolidamento tecnico, da realizzare con un programma di allenamento all’avanguardia per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cotignolese, talenti pronti a spiccare il volo

Articoli correlati

Da Yassine a Bounida: dieci U 23 pronti a spiccare il volo (e c'è un talento del... Catanzaro)Sono giovani che stanno intraprendendo percorsi diversi, pronti a costruirsi una propria identità.

La meglio gioventù di Forza Italia: chi sono i 10 eredi napoletani e campani di Berlusconi pronti a spiccare il voloIl futuro di Forza Italia in Campania e in particolare a Napoli si gioca oggi su un terreno scivoloso ma dinamico da quando il cavaliere Silvio...

Una selezione di notizie su Cotignolese talenti pronti a spiccare...

La Società Ciclistica Cotignolese ha presentato il team per la stagione 2025/2026Entusiasmo, voglia di ripetersi, ambizione e nuova progettualità. C’è stato tutto questo nella presentazione ufficiale che la SC Cotignolese ha tenuto ... ravennanotizie.it

La Cotignolese mette in vetrina i suoi talentiCiclismo Domani, al teatro Don Bosco del circolo Acli San Lorenzo di Lugo, il tradizionale appuntamento annuale del club ... ilrestodelcarlino.it