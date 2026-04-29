Schiuse le uova di fratino a Marina di Ravenna I volontari | Fare attenzione e tenere i cani al guinzaglio

A Marina di Ravenna sono state avvistate le prime schiuse delle uova di fratino nel nido che si trova da circa un mese nella zona. Due delle tre uova presenti si sono aperte, segnalano i volontari che si occupano della tutela della specie. Gli esperti raccomandano di mantenere attenzione all’area e di tenere i cani al guinzaglio per evitare disturbamenti alle uova e ai piccoli.

Schiuse le uova di fratino a Marina di RavennaDue su tre uova si sono da poco schiuse nel nido di fratino presente da circa un mese a Marina di Ravenna. L'evento, ormai sempre più raro, anche questa volta non ha mancato di emozionare volontari, cittadini ed anche i gestori balneari degli.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Si parla di: Nel weekend nuovi incontri per aspiranti volontari per la tutela del fratino sulle spiagge ravennati.

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