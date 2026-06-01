Francesco Dolci è stato nuovamente coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla morte di Pamela Genini, avvenuta nel 2025 a Milano. È indagato per aver profanato la suo tomba e rubato la testa della vittima. Le amiche di Pamela hanno riferito di aver definito Dolci come “Psycho” e “stalker”. La procura sta approfondendo le accuse e le indagini sono in corso.

Torna al centro della cronaca giudiziaria il nome di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa nell’ottobre 2025 a Milano dall’ex Gianluca Soncin. Un caso già complesso che si arricchisce ora di nuovi elementi investigativi e di ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti. L’attenzione degli investigatori si concentra su una vicenda dai contorni sempre più oscuri, mentre emergono dettagli sui comportamenti dell’uomo e sulle sue frequentazioni con la vittima. Nei prossimi giorni verrà effettuata la copia forense dei dispositivi sequestrati, un passaggio considerato cruciale per le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Psycho, stalker”. Francesco Dolci, la confessione shock delle amiche di Pamela

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pamela Genini, cosa dicono le sue amiche di Francesco Dolci: "Stalker, Psycho"Le amiche di Pamela Genini descrivono Francesco Dolci come uno stalker e uno psycho.

Leggi anche: Le amiche di Pamela Genini: “Francesco Dolci era invadente, lo chiamavamo psycho”

Temi più discussi: Pamela Genini, cosa dicono le sue amiche di Francesco Dolci: Stalker, Psycho; Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci era invadente, lo chiamavamo psycho; Francesco Dolci era ossessionato da Pamela Genini: il movente nelle carte dell'inchiesta. Le amiche di lei lo chiamavano Psycho, l'ex: Ci pedinava e fotografava; Le amiche di Pamela Genini | Francesco Dolci era invadente lo chiamavamo psycho.

Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci? Lo chiamavamo Psycho o stalker. Le 26 denunce e i pedinamentiFrancesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini — uccisa a ottobre 2025 dall'ex Gianluca Soncin nel suo appartamento a ... corriereadriatico.it

Le amiche di Pamela Genini: Francesco Dolci era invadente, lo chiamavamo psychoLe amiche di Pamela Genini hanno raccontato agli inquirenti di aver soprannominato Dolci come psycho e stalker proprio perché ... fanpage.it