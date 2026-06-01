Psycho stalker Francesco Dolci la confessione shock delle amiche di Pamela

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Dolci è stato nuovamente coinvolto in un procedimento giudiziario legato alla morte di Pamela Genini, avvenuta nel 2025 a Milano. È indagato per aver profanato la suo tomba e rubato la testa della vittima. Le amiche di Pamela hanno riferito di aver definito Dolci come “Psycho” e “stalker”. La procura sta approfondendo le accuse e le indagini sono in corso.

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Torna al centro della cronaca giudiziaria il nome di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba e il furto della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa nell’ottobre 2025 a Milano dall’ex Gianluca Soncin. Un caso già complesso che si arricchisce ora di nuovi elementi investigativi e di ulteriori approfondimenti da parte degli inquirenti. L’attenzione degli investigatori si concentra su una vicenda dai contorni sempre più oscuri, mentre emergono dettagli sui comportamenti dell’uomo e sulle sue frequentazioni con la vittima. Nei prossimi giorni verrà effettuata la copia forense dei dispositivi sequestrati, un passaggio considerato cruciale per le indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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