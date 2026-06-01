Provinciali la Lega riunisce amministratori e consiglieri ad Ariano Irpino

Durante una riunione ad Ariano Irpino, il commissario provinciale della Lega ha incontrato amministratori e consiglieri comunali del partito provenienti dalla provincia di Avellino. La discussione si è concentrata sulla situazione politica attuale e sulle alleanze in vista delle prossime elezioni provinciali. La Lega ha espresso la volontà di intervenire nel dibattito politico locale, criticando le modalità con cui vengono gestite le candidature dal centrosinistra e dal centrodestra.

Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, d’intesa con i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Avellino che aderiscono al partito, ritiene non più accettabile assistere allo stillicidio politico e all’asta delle candidature messa in campo dal centrosinistra e dai. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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