L’ANPI porta ad Ariano Irpino la memoria della Resistenza

Ad Ariano Irpino si è svolta per la prima volta la Festa della Liberazione organizzata dall’ANPI locale. La sezione, guidata dalla presidente Floriana Mastandrea, ha deposto una corona di alloro in memoria dei partigiani di origine arianese che hanno combattuto durante la Resistenza. L’evento ha coinvolto la comunità locale, portando alla memoria i momenti storici legati alla lotta antifascista.

L’ANPI celebra ad Ariano per la prima volta la Festa della Liberazione.La Sezione ANPI Ariano Irpino-Valle Ufita, presieduta da Floriana Mastandrea, ha deposto una corona di alloro ai partigiani di origine arianese caduti nella Resistenza.Premessa storica: l’Italia tra armistizio e ResistenzaDopo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Nasce ad Ariano la nuova Sezione ANPI: memoria, resistenza e difesa della CostituzioneCosì dal documento politico: “La nuova Sezione nasce in un periodo storico di allarme democratico, nazionale e mondiale. Blitz della Polizia Penitenziaria ad Ariano Irpino: sequestrati cellulari, droga e oggetti illecitiOperazione della Polizia Penitenziaria nel carcere di Ariano Irpino, dove, nel corso di una perquisizione straordinaria effettuata nelle ore serali... Contenuti utili per approfondire Rogo in cella e porte sfondate: ad Ariano scoppia la rivoltaDisordini nel carcere di Ariano Irpino: l'incendio di un materasso ha scatenato la protesta di alcuni detenuti, poi rientrata grazie all'intervento della Polizia penitenziaria. Intanto, ad Avellino, ... ilmattino.it Ariano Irpino, porta droga al figlio detenuto, arrestataHa tentato di portare droga al figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Lo stupefacente - riferiscono i sindacati UilPa e Sappe - non è però sfuggito agli agenti della ... ansa.it