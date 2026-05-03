Provedel Bologna i felsinei accelerano | nel mirino il portiere della Lazio filtrano segnali di apertura sul possibile affondo

Il Bologna sta considerando un intervento sul mercato dei portieri e avrebbe messo nel mirino il numero uno della Lazio. Le ultime notizie indicano che ci sono segnali di apertura da parte del club rossoblù verso questa operazione, che potrebbe portare a un cambio tra i pali in vista della prossima stagione. La trattativa sembra essere in evoluzione e potrebbero esserci sviluppi nelle prossime settimane.

Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Paratici al lavoro sul futuro della Fiorentina: De Gea la prima decisione da prendere! Tutti gli aggiornamenti Cherubini a Dazn: «Vorremo rinviare la festa dell’Inter, Marotta un punto di riferimento.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Provedel Bologna, i felsinei accelerano: nel mirino il portiere della Lazio, filtrano segnali di apertura sul possibile affondo Notizie correlate Infortunio Provedel: stagione finita per il portiere della Lazio. Dettagli dell’operazione e tempi di recuperoCalciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico... Provedel si ferma per un infortunio alla spalla: i tempi di recupero e chi sarà il portiere della LazioInfortunio alla spalla per Ivan Provedel: il portiere della Lazio dovrà operarsi e la sua stagione rischia di essere già finita.