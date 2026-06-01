Proteste al Coroneo con fuochi e bombolette incendiate Le richieste | Più spazio

Notizia in breve

Al Coroneo sono in corso proteste con fuochi e bombolette incendiate. I detenuti chiedono più spazio nella zona del passeggio e chiarimenti sui colloqui con assistenti sociali ed educatori. La protesta coinvolge persone che si trovano nel luogo, che hanno manifestato in modo visibile e rumoroso. La situazione è ancora in evoluzione e non si segnalano interventi delle forze dell’ordine.