Proteste al Coroneo con fuochi e bombolette incendiate Le richieste | Più spazio

Da triesteprima.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Coroneo sono in corso proteste con fuochi e bombolette incendiate. I detenuti chiedono più spazio nella zona del passeggio e chiarimenti sui colloqui con assistenti sociali ed educatori. La protesta coinvolge persone che si trovano nel luogo, che hanno manifestato in modo visibile e rumoroso. La situazione è ancora in evoluzione e non si segnalano interventi delle forze dell’ordine.

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Proteste in corso al Coroneo. Come riporta Il Piccolo, i detenuti chiedono spazi più ampi nella zona del passeggio e risposte chiare sui colloqui con assistenti sociali ed educatori. E da ieri sera alle 21 procede una piccola ribellione. A quanto scrive il quotidiano locale, prima è stato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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