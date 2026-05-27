Mutui Caserta tra le province campane con le richieste più alte per la prima casa | finanziamenti medi oltre i 130mila euro

A Caserta, le richieste di mutui per l’acquisto della prima casa sono tra le più alte in provincia e in tutta la regione. Il valore medio dei finanziamenti supera i 130.000 euro. Questi dati indicano che i cittadini della zona continuano a richiedere importi elevati per l’acquisto di immobili residenziali. La provincia si distingue nel panorama immobiliare campano per questa tendenza.

Nel mercato immobiliare campano è la provincia di Caserta una delle aree dove si continuano a richiedere mutui più consistenti per l’acquisto della prima abitazione. È quanto emerge dall’ultimo report dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, che fotografa l’andamento delle richieste di finanziamento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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