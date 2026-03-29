Mutui 2026 Rimini tra le province con richieste più alte | oltre i 147 mila euro

A Rimini, le richieste di mutui per il 2026 sono state tra le più alte in Italia, con importi medi che superano i 147 mila euro. Nei primi due mesi dell’anno, secondo dati dell’Osservatorio Facile.it - Mutui.it, in Emilia-Romagna l’importo medio richiesto è cresciuto dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 141 mila euro.

Secondo Facile.it cresce la richiesta: la provincia è seconda in Emilia-Romagna dopo Bologna Il 2026 si è aperto positivamente sul fronte dei mutui; secondo l’Osservatorio Facile.it - Mutui.it, nei primi due mesi dell’anno l’importo medio richiesto in Emilia-Romagna è aumentato dell’1% rispetto a dodici mesi fa, arrivando a 141.307 euro. In leggero calo l’età media dei richiedenti, che passa dai 40 anni dei primi due mesi del 2025 ai 39 anni del 2026. Scende anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, arrivato nel primo bimestre del 2026 a 203.815 (-2%), e il peso delle surroghe, passate in un solo anno dal 30,5% al 21%. Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Emilia-Romagna nei primi due mesi del 2026 emergono importanti differenze a livello locale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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