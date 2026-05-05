Protesta studentesca contro la nuova riforma del ministro Giuseppe Valditara
Questa mattina, il 5 maggio, gli studenti degli istituti tecnici di Padova sono scesi in piazza davanti alle loro scuole per protestare contro la nuova riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro Giuseppe Valditara. La manifestazione ha coinvolto diverse classi che hanno espresso il loro disappunto con cartelli e slogan. Non ci sono stati incidenti e gli studenti si sono poi allontanati senza provocare disagi alla circolazione.
Questa mattina 5 maggio gli studenti degli istituti tecnici di Padova erano davanti alle loro scuole contro la nuova Riforma degli Istituti tecnici del ministro Giuseppe Valditara. L'azione, organizzata dalla Rete degli Studenti Medi di Padova, ha avuto luogo davanti all'Iti Francesco Severi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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