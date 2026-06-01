protagonista oggi al congresso internazionale samab 2026 l’eccellenza produttiva della filiera moda italiana | un sistema che vale €87,4 miliardi di cui €40 miliardi nel solo comparto abbigliamento

Notizia in breve

Al congresso internazionale Samab 2026, è stato evidenziato che la filiera moda italiana ha un valore di 87,4 miliardi di euro, con 40 miliardi riferiti al settore abbigliamento. La presentazione ha sottolineato l’eccellenza produttiva del sistema fashion italiano, confermando la sua posizione come uno dei principali hub europei del settore. L’evento si è svolto a Milano il 28 maggio 2026.