Moda italiana | 87 miliardi di fatturato tra export e sfida digitale

Il settore moda italiano ha registrato un fatturato di 87 miliardi di euro, considerando export e sfide digitali. Le piccole imprese si interrogano su come finanziare l’acquisto di nuovi chip necessari per la digitalizzazione. Si evidenziano rischi per il margine di profitto artigianale legati all’adozione di tecnologie digitali. La questione riguarda anche la sostenibilità economica delle aziende di piccole dimensioni nel processo di modernizzazione.

? Punti chiave Come faranno le piccole imprese a finanziare l'acquisto di nuovi chip?. Quali rischi corre il margine di profitto artigianale con la digitalizzazione?. Perché le norme europee sulla sostenibilità penalizzano le aziende italiane?. Come cambieranno le competenze dei 200mila lavoratori del settore tessile?.? In Breve Settore abbigliamento da 40 miliardi con 27,3 miliardi derivanti dalle vendite all'estero.. Oltre 37mila imprese e quasi 200mila lavoratori coinvolti nel primo trimestre 2026.. Ivo Alfonso Nardella evidenzia necessità di unire filiera e flessibilità digitale.. Norme europee sulla sostenibilità impongono costi di certificazione alle 37mila imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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