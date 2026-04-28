congresso internazionale samab 2026 | la filiera della moda si incontra per confrontarsi sulle tecnologie emergenti e i processi produttivi che stanno trasformando il settore

Il Congresso Internazionale di SAMAB 2026 si terrà il 28 maggio a Palazzo Giureconsulti, nel centro di Milano. L'evento riunisce rappresentanti della filiera della moda per discutere delle tecnologie emergenti e dei processi produttivi che stanno modificando il settore. La giornata vedrà la partecipazione di professionisti e aziende provenienti da diverse parti del mondo, pronti a confrontarsi sulle innovazioni che stanno influenzando il modo di progettare e realizzare i capi di abbigliamento.

Sarà Palazzo Giureconsulti, nel cuore di Milano, a ospitare il Congresso Internazionale di SAMAB 2026, in programma il 28 maggio. Un appuntamento che riunisce istituzioni, imprese e professionisti della filiera moda per analizzare il ruolo delle tecnologie emergenti nei processi produttivi e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Costi industriali in crescita: come le aziende stanno rivedendo i processi produttiviTempo di lettura: 3 minutiNegli ultimi anni il tema dei costi industriali è tornato al centro delle scelte aziendali. Regolamento europeo sulle batterie, l’allarme: rischio stop per tecnologie emergenti(Adnkronos) – Al Centro studi americani di Roma si è svolto un confronto su uno dei temi più sensibili per il futuro europeo: il rapporto tra...