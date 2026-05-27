Trattamenti larvicidi e adulticidi all' ospedale di Santa Maria alla Gruccia

Notizia in breve

All'ospedale di Santa Maria alla Gruccia sono stati avviati trattamenti larvicidi e adulticidi. La misura è stata presa dopo un sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella zona. Le autorità hanno avviato interventi di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus. Sono stati attivati controlli e monitoraggi nelle aree circostanti all’ospedale. Nessuna altra informazione sui risultati delle analisi o su eventuali altre misure è stata resa nota.