Trattamenti larvicidi e adulticidi all' ospedale di Santa Maria alla Gruccia
All'ospedale di Santa Maria alla Gruccia sono stati avviati trattamenti larvicidi e adulticidi. La misura è stata presa dopo un sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella zona. Le autorità hanno avviato interventi di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus. Sono stati attivati controlli e monitoraggi nelle aree circostanti all’ospedale. Nessuna altra informazione sui risultati delle analisi o su eventuali altre misure è stata resa nota.
Arezzo, 27 maggio 2026 – A seguito del sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella giornata di martedì 26 maggio e in prosecuzione della disinfestazione straordinaria notturna già disposta dal Comune di San Giovanni Valdarn o, nella serata di oggi, mercoledì 27 maggio, dalle 19 saranno eseguiti trattamenti larvicidi e dalle 21.30 saranno realizzati trattamenti adulticidi, entrambi nell’area perimetrale esterna dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Il servizio di sicurezza i nterdirà il passaggio dei pedoni nelle aree interessate dai trattamenti ed è stata predisposta una cartellonistica atta a dare ampia comunicazione dell’intervento presso la struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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