La direzione dell’Azienda sanitaria locale di Crotone ha rassicurato sull’igiene nel pronto soccorso, specificando che non ci sono problemi sanitari e che la situazione è sotto controllo. La comunicazione arriva in risposta a una segnalazione dell’Associazione Difesa Orientamento Consumatori (Adoc). L’Azienda ha confermato che non ci sono criticità igienico-sanitarie e che il servizio è gestito secondo le norme vigenti.

In merito alla segnalazione trasmessa dall’Associazione Difesa Orientamento Consumatori (Adoc) di Crotone, relative alle pertinenze esterne del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio”, la Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, a seguito di un immediato e accurato sopralluogo tecnico, rassicura la cittadinanza circa l’assoluta ordinarietà della situazione e l’assenza di qualsiasi rischio epidemiologico o pericolo per la salute pubblica. Le verifiche ispettive e i rilievi effettuati tempestivamente dalle strutture competenti dell’azienda hanno evidenziato come la criticità segnalata sia riconducibile esclusivamente al fisiologico scolo delle acque di condensa dei condizionatori d’aria esterni, accentuato dalle temperature stagionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pronto soccorso Crotone, la Direzione Asp assicura l’utenza: “nessun allarme igienico sanitario, situazione sotto controllo”

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