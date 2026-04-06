All'aeroporto di Brindisi le riserve di carburante sono al minimo e non consentono di operare voli fino alle 12 di domani, 7 aprile. Nei bollettini aeronautici pubblicati nelle ultime ore si specifica questa limitazione, mentre l'ente gestore ha dichiarato che la situazione è sotto controllo e non si tratta di un'emergenza. La mancanza di carburante sta determinando sospensioni temporanee delle operazioni aeree nello scalo pugliese.

L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Nei Notam, i bollettini aeronautici, emessi nelle ultime ore viene spiegato che il carburante in quello scalo non è disponibile e si prega le compagnie di calcolare la quantità di carburante sufficiente dall'aeroporto precedente per le tratte di volo successive. Sono disponibili «quantità limitate» concesse solo per voli statali, Sar e ospedalieri. Tutti gli aeroporti con quantità limitate Mentre altri due aeroporti italiani hanno quantità limitate di carburante, aggiungendosi a quelli di Milano Linate, Venezia, Treviso, Bologna. Si tratta di Reggio Calabria, dove viene introdotta una quota massima di rifornimento, e Pescara dov'è è disponibile soltanto un'autocisterna da 20mila litri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Carburante, allarme all'Aeroporto di Brindisi: riserve al minimo. AdP: «Nessuna emergenza, situazione sotto controllo»

All’aeroporto di Brindisi “nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente”(Adnkronos) – Nessuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi.

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L'aeroporto di Brindisi sarà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani Carburante limitato anche a Pescara e Reggio Calabria facebook

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