Pronto per colpire come a Modena 21enne marocchino arrestato in Brianza per terrorismo

Da ilgiornale.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 21 anni, di origine marocchina e residente in Brianza, è stato arrestato per terrorismo. L'individuazione è avvenuta nel corso di un'operazione di polizia. La persona è ritenuta coinvolta in attività legate a minacce o azioni di stampo terroristico. Il fermo è stato effettuato in seguito a indagini e approfondimenti investigativi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulle eventuali minacce concrete.

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