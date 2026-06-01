Un giovane di 21 anni, di origine marocchina e residente in Brianza, è stato arrestato per terrorismo. L'individuazione è avvenuta nel corso di un'operazione di polizia. La persona è ritenuta coinvolta in attività legate a minacce o azioni di stampo terroristico. Il fermo è stato effettuato in seguito a indagini e approfondimenti investigativi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sulle eventuali minacce concrete.

Il ragazzo ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dall'Isis contro i cristiani e l'Occidente, per "incitare al martirio" Ha pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i "Cristiani" e "contro l'Occidente", per incitare "al martirio" con anche "riferimento al tragico evento" di Modena del 15 maggio. E due giorni fa ha scritto frasi facendo "ritenere verosimile una sua immediata" azione per colpire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pronto per colpire come a Modena". 21enne marocchino arrestato in Brianza per terrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Brianza, era pronto al martirio jihadista: "Come a Modena". Fermato marocchino

Firenze, 15enne tunisino arrestato per terrorismo: “Era pronto a colpire”A Firenze, un ragazzino tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di terrorismo.

Argomenti più discussi: Belen, nuovi dettagli sul ricovero. La prima chiamata dei carabinieri? A Stefano De Martino; Terrorismo, il caso di Reggio Emilia e il post di Cisint: Pronto a colpire durante la partita di basket; Guerra per la droga tra clan, un arsenale pronto a colpire: quattro arresti e sequestro di armi da guerra; Tentano la truffa del finto operatore Nexi, ma chiamano Luca Russo (il re delle indagini informatiche) e stavolta finiscono in trappola....

Un milione di persone arrivate in Italia negli ultimi 10 anni senza documenti, come si può essere certi che tra loro non ci fossero terroristi pronti a colpire la nostra nazione? x.com

Come posso far retrarre o inclinare il lanciarazzi dopo il fuoco per un ricaricamento più sicuro? reddit

Pronto a colpire, arrestato a Firenze 15enne per terrorismo internazionaleSecondo quanto accertato da antiterrorismo e Digos, intratteneva rapporti virtuali con soggetti vicini all'Isis. Nei suoi piani, anche degli attentati. rainews.it