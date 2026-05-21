Firenze 15enne tunisino arrestato per terrorismo | Era pronto a colpire

A Firenze, un ragazzino tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di terrorismo. Il minorenne, arrivato in Italia tre anni fa, era stato già sottoposto a una misura di collocamento. Le autorità hanno dettaglio sui movimenti e sugli approfondimenti che hanno portato all'arresto, confermando la gravità delle accuse relative a un possibile attacco. La notizia ha suscitato attenzione sulle attività di prevenzione e sui controlli nelle aree di interesse.

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