Firenze 15enne tunisino arrestato per terrorismo | Era pronto a colpire
A Firenze, un ragazzino tunisino di 15 anni è stato arrestato con l'accusa di terrorismo. Il minorenne, arrivato in Italia tre anni fa, era stato già sottoposto a una misura di collocamento. Le autorità hanno dettaglio sui movimenti e sugli approfondimenti che hanno portato all'arresto, confermando la gravità delle accuse relative a un possibile attacco. La notizia ha suscitato attenzione sulle attività di prevenzione e sui controlli nelle aree di interesse.
Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni, di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile. Il minore, arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato destinatario, nello scorso mese di ottobre, della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Il 23 marzo era stato ammesso al regime di messa alla prova, con la conseguente revoca della misura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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