Primo Maggio a Bologna concerti in piazza Maggiore | sul palco la band del capotreno ucciso Programma e ospiti

A Bologna il Primo Maggio sarà dedicato a manifestazioni e concerti in piazza Maggiore, con un focus sulla tutela del lavoro. La giornata prevede interventi e spettacoli, tra cui la partecipazione della band che si esibisce in memoria del capotreno ucciso. La presentazione del programma si è svolta presso la sede di una sigla sindacale in via Milazzo, annunciando un calendario di iniziative e ospiti.

Bologna, 28 aprile 2026 - Una giornata di "lotta e iniziative per un lavoro dignitoso". Nella sede Cisl, in via Milazzo, è stato presentato il programma degli eventi organizzati per il Primo Maggio in piazza Maggiore. Contrattazione, sicurezza sul lavoro, intelligenza artificiale e soprattutto il ricordo di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso la sera del 5 gennaio scorso nel parcheggio del Piazzale Ovest della stazione. Sul palco la band con cui suonava Ambrosio Infatti, come già anticipato dal Carlino, sul palco in piazza suoneranno gli 'About:blank', la band in cui suonava proprio Ambrosio. "Un pensiero per lui, la sua famiglia...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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