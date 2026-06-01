Pronto al martirio | fermato a Milano un 21enne che inneggiava all’attacco di Modena Il giallo del volo per il Marocco
Un giovane di 21 anni è stato fermato a Milano con l’accusa di terrorismo. Durante un interrogatorio, avrebbe dichiarato di essere pronto al martirio e avrebbe esaltato un attacco pianificato a Modena. La polizia ha anche verificato che il soggetto aveva programmato un volo verso il Marocco. L’indagato è di origine marocchina e risiede in Brianza. Nessuna altra persona è al momento coinvolta nel procedimento.
Zakaria Ben Haddi, giovane italiano di origine marocchina residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Nel provvedimento del pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis si sottolinea la sua “disponibilità al martirio”, la celebrazione – nei suoi profili social – “di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico in danno dei cristiani e più in generale contro l’Occidente” e l’esaltazione “al tragico evento” di Modena dello scorso 15 maggio quando Salim El Koudri, di origini marocchine e con problemi psichiatrici, ha investito volontariamente sette pedoni. Chi è il 21enne Zakaria Ben Haddi, italiano di seconda generazione.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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