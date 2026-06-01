Pronto al martirio | fermato a Milano un 21enne che inneggiava all’attacco di Modena Il giallo del volo per il Marocco

Notizia in breve

Un giovane di 21 anni è stato fermato a Milano con l’accusa di terrorismo. Durante un interrogatorio, avrebbe dichiarato di essere pronto al martirio e avrebbe esaltato un attacco pianificato a Modena. La polizia ha anche verificato che il soggetto aveva programmato un volo verso il Marocco. L’indagato è di origine marocchina e risiede in Brianza. Nessuna altra persona è al momento coinvolta nel procedimento.