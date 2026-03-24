Pronostico Danimarca-Macedonia del Nord | stavolta niente miracolo

Danimarca-Macedonia del Nord è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente miracolo, questa volta, per la Macedonia del Nord, che l’ultima volta che si è trovata in una situazione del genere, purtroppo per noi, ha eliminato l’Italia dalla possibilità di andare allo scorso Mondiale. Con la Danimarca ci sono poche possibilità. E adesso vi spieghiamo i motivi. La delusione per non essersi presi la qualificazione diretta è stata davvero tanta dentro la nazionale padrona di casa. Ma adesso quella è passata e la concentrazione è altissima. Alla Danimarca, in poche parole, basterà riuscire a far continuare quello che è il momento – da 20 partite a questa parte – che attraversa quando gioca davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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