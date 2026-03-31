Pronostico Irlanda-Macedonia del Nord | non succede dal 1997

Martedì si svolge un’amichevole internazionale tra Irlanda e Macedonia del Nord, la prima dal 1997. La Macedonia del Nord, che quattro anni fa eliminò l’Italia e partecipò alla finale per il Mondiale, non riesce questa volta a ottenere un risultato positivo. La partita si può seguire in diretta, con le formazioni che verranno annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Irlanda-Macedonia del Nord è un’amichevole internazionale che si gioca martedì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente da fare stavolta per la Macedonia del Nord, che quattro anni fa dopo aver eliminato l’Italia almeno si è giocata la possibilità di andare al Mondiale nella finale. Qualche giorno fa è arrivata una sconfitta senza storia contro la Danimarca. E martedì si gioca un’amichevole. Anche l’Irlanda è delusa. Soprattutto perché è stata eliminata solamente ai calci di rigore dalla Repubblica Ceca dopo aver fatto una grande prestazione in trasferta. Delusione e amaro in bocca per quello che poteva essere e che non è stato, ma almeno, la voglia dei padroni di casa, è quella di continuare a tenere una striscia positiva aperta contro la Macedonia del Nord. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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