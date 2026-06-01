Norvegia-Svezia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla I valori tra queste due squadre si sono invertiti da un pezzo: se fino a qualche anno fa la Svezia era quella migliore e la Norvegia costretta a inseguire, adesso i padroni di casa hanno sfornato degli uomini clamorosi in grado non solo di giocare nelle migliori squadre d’Europa, ma di farlo come protagonisti assoluti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questa amichevole prima del Mondiale, i padroni di casa vogliono dimostrare di meritare il pronostico che molti hanno affibbiato per la manifestazione che inizierà il prossimo 11 giugno: vale a dire come quella di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Svezia: ruoli invertiti da un pezzo

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