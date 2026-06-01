Pronostico Norvegia-Svezia | ruoli invertiti da un pezzo

Da ilveggente.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Norvegia e Svezia si affrontano in un’amichevole internazionale prima dei Mondiali. La partita si svolge con i ruoli invertiti rispetto a qualche tempo fa, con entrambe le squadre che cercano di testare le proprie forze. Le probabili formazioni prevedono alcuni cambi rispetto alle ultime uscite ufficiali. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le nazionali di valutare le proprie strategie e valutare i giocatori in vista delle competizioni future.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Norvegia-Svezia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla I valori tra queste due squadre si sono invertiti da un pezzo: se fino a qualche anno fa la Svezia era quella migliore e la Norvegia costretta a inseguire, adesso i padroni di casa hanno sfornato degli uomini clamorosi in grado non solo di giocare nelle migliori squadre d’Europa, ma di farlo come protagonisti assoluti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questa amichevole prima del Mondiale, i padroni di casa vogliono dimostrare di meritare il pronostico che molti hanno affibbiato per la manifestazione che inizierà il prossimo 11 giugno: vale a dire come quella di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico norvegia svezia ruoli invertiti da un pezzo
© Ilveggente.it - Pronostico Norvegia-Svezia: ruoli invertiti da un pezzo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Norvegia-Svezia (Amichevole, 01-06-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì sera alle 19:00 si gioca un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese.

Norvegia-Svezia (Amichevole di preparazione, 01-06-2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiMartedì sera alle 19:00 si giocherà un’amichevole tra la nazionale norvegese e quella svedese.

Temi più discussi: Pronostico Norvegia-Svezia, ore 00:00 del 2 giugno: Allenamento pre-Mondiale; Norvegia - Svezia Pronostico e confronto quote 01.06.2026; Pronostico Austria - Tunisia - Partite Amichevoli; Mondiali 2026, guida girone I: squadre, quote e pronostici. Francia favorita, ma Haaland spinge la Norvegia.

pronostico norvegia svezia pronostico norvegia svezia ruoliNorvegia-Svezia, il pronostico del derby scandinavoManca ormai pochissimo al via del Mondiale e una amichevole tutta scandinava, tra l’altro tra due nazionali entrambe con il biglietto in tasca per Canada, Usa e Messico, sembra starci abbastanza bene. tuttosport.com

Amichevole Norvegia-Svezia, il pronostico del derby scandinavoManca ormai pochissimo al via del Mondiale e una amichevole tutta scandinava, tra l’altro tra due nazionali entrambe con il biglietto in tasca per Canada, Usa e Messico, sembra starci abbastanza bene. corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web