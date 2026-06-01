Pronostico Norvegia-Svezia | ruoli invertiti da un pezzo
Norvegia e Svezia si affrontano in un’amichevole internazionale prima dei Mondiali. La partita si svolge con i ruoli invertiti rispetto a qualche tempo fa, con entrambe le squadre che cercano di testare le proprie forze. Le probabili formazioni prevedono alcuni cambi rispetto alle ultime uscite ufficiali. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le nazionali di valutare le proprie strategie e valutare i giocatori in vista delle competizioni future.
Norvegia-Svezia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla I valori tra queste due squadre si sono invertiti da un pezzo: se fino a qualche anno fa la Svezia era quella migliore e la Norvegia costretta a inseguire, adesso i padroni di casa hanno sfornato degli uomini clamorosi in grado non solo di giocare nelle migliori squadre d’Europa, ma di farlo come protagonisti assoluti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In questa amichevole prima del Mondiale, i padroni di casa vogliono dimostrare di meritare il pronostico che molti hanno affibbiato per la manifestazione che inizierà il prossimo 11 giugno: vale a dire come quella di sorpresa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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