A Catania si registra un aumento dei pignoramenti legati ai tributi comunali, nonostante l’attesa per il nuovo regolamento sulla rottamazione. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha chiesto una sospensione immediata delle procedure di riscossione, evidenziando il caos e le difficoltà create dall’attesa. La situazione riguarda i cittadini coinvolti nelle procedure di recupero crediti, con alcuni che si trovano in situazioni di disagio economico. La questione rimane aperta in attesa di chiarimenti ufficiali sul nuovo regolamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bonaccorsi: “Serve immediatamente una sospensione delle procedure esecutive” Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, interviene sulla situazione che sta interessando cittadini e imprese nel Comune di Catania, dove, nonostante sia imminente l’approvazione del regolamento sulla definizione agevolata dei tributi locali, continuano ad essere avviate procedure di riscossione coattiva, compresi pignoramenti di conti correnti e attività economiche. Secondo Bonaccorsi, si tratta di una condizione che rischia di generare forti contraddizioni amministrative e gravi conseguenze economiche per contribuenti e imprese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, Bonaccorsi (M5S) denuncia caos rottamazione dei tributi comunali: attesa per il regolamento, ma continuano i pignoramenti

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