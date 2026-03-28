Germania-Ghana Amichevole 30-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nagelsmann pensa a ruotare l’organico contro le black stars

La nazionale tedesca si prepara alla partita amichevole contro il Ghana, in programma a Stoccarda il 30 marzo alle 20:45. Dopo la sfida con la Svizzera, l'allenatore Nagelsmann sta valutando alcune rotazioni nell'organico per questa sfida contro le Black Stars guidate da Addo. Le formazioni ufficiali e le quote sono ancora da definire, mentre i pronostici sono orientati verso una partita equilibrata.

Dopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo. Contro i rossocrociati è stato un tripudio di gol e capovolgimenti di fronte, dove Wirtz con una doppietta ha fatto la differenza nel finale evitando un pareggio che pareva già scritto. Vittoria importante sulla strada che porta al mondiale nordamericano, con i soliti già noti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Nagelsmann pensa a ruotare l’organico contro le black stars Articoli correlati Germania-Ghana (Amichevole, 30-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo. Leggi anche: Svizzera-Germania (Amichevole, 27-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Contenuti utili per approfondire Germania Ghana Amichevole 30 03 2026... Temi più discussi: Nazionali: i nerazzurri in campo sabato 28 marzo; Germania - Ghana (Amichevole); Germania - Ghana – formazioni, statistiche, precedenti, dove vederla e classifica in Amichevoli internazionali; Calcio, Amichevole Internazionale - Stoccarda: Germania-Ghana. Pronostico Germania-Ghana: gol, emozioni ed errori sul tavoloGermania-Ghana, i pronostici della gara: tutto ciò che c'è da sapere sull'amichevole in programma il 30 marzo alle 20.45. ilveggente.it Germania, i convocati di Nagelsmann per le amichevoli contro Svizzera e GhanaDue amichevoli per la Germania in questa sosta di marzo, con la squadra di Nagelsmann che affronterà la Svizzera e il Ghana. Il Ct ha convocato 26 calciatori per il doppio impegno: prima chiamata per ... sport.sky.it LE SCELTE DI NAGELSMANN La Germania si avvicina al mondiale in cui sfiderà nel girone Costa d’Avorio, Ecuador e Curacao Julian Nagelsmann ha diramato le convocazioni per le amichevoli con la Svizzera a Basilea il 27 marzo e col Ghana a Stoccarda - facebook.com facebook Non ci sono né #Bisseck né #Musiala, c'è #Karl! I convocati di #Nagelsmann per le amichevoli della #Germania x.com