Germania-Ghana Amichevole 30-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Nagelsmann pensa a ruotare l’organico contro le black stars

Da infobetting.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nazionale tedesca si prepara alla partita amichevole contro il Ghana, in programma a Stoccarda il 30 marzo alle 20:45. Dopo la sfida con la Svizzera, l'allenatore Nagelsmann sta valutando alcune rotazioni nell'organico per questa sfida contro le Black Stars guidate da Addo. Le formazioni ufficiali e le quote sono ancora da definire, mentre i pronostici sono orientati verso una partita equilibrata.

Dopo la giostra di gol vista contro i vicini svizzeri la Germania di Nagelsmann affronta a Stoccarda il Ghana di Addo.  Contro i rossocrociati è stato un tripudio di gol e capovolgimenti di fronte, dove Wirtz con una doppietta ha fatto la differenza nel finale evitando un pareggio che pareva già scritto. Vittoria importante sulla strada che porta al mondiale nordamericano, con i soliti già noti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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