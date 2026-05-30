Casper Ruud e Joao Fonseca saranno i protagonist della sessione serale sul “Philippe-Chartier” dunque dovrebbero cominciare la loro sfida intorno alle ore 20:15. Il norvegese ha mantenuto vive le speranze di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam e senza Sinner e Alcaraz in lizza ha le sue carte da giocare. Lo ha fatto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Casper Ruud – Joao Fonseca, ottavi di finale Roland Garros 31-05-2026

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