Elina Svitolina e Belinda Bencic saranno le protagoniste del secondo incontro sul “Philippe-Chatrier”, dunque con inizio intorno alle ore 12:30. La tre volte campionessa del Foro Italico, che proverà a raggiungere i quarti di finale del Roland-Garros per la sesta volta, nel turno precedente ha conquistato una netta vittoria per 6-2 6-3 su Tamara Korpatsch.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Elina Svitolina – Belinda Bencic, ottavi di finale WTA Roland Garros 31-05-2026

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