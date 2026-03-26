Venerdì alle 15:00 si disputa Uzbekistan-Gabon, partita valida per le FIFA Series. La sfida si svolge senza la presenza di tre giocatori chiave. Sono disponibili dettagli su statistiche, probabili formazioni, modalità di visione in diretta e streaming.

Uzbekistan-Gabon è un match valido per le FIFA Series e si gioca venerdì alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’ Uzbekistan è una delle 48 nazionali che tra due mesi e mezzo saranno protagoniste al Mondiale e per la selezione asiatica si tratta di una prima volta storica. Shomurodov e compagni sono stati sorteggiati nel gruppo K, insieme al Portogallo di Cristiano Ronaldo e alla Colombia (la terza squadra uscirà fuori da uno dei tre playoff Uefa). (AnsaFoto) – Ilveggente.it Senza dubbio sarà già una festa esserci per gli uomini guidati da Fabio Cannavaro, nominato commissario tecnico una volta ottenuta la qualificazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Uzbekistan-Gabon: festa Cannavaro senza i tre big

Articoli correlati

Pronostico Como-Udinese: altri tre punti per mettere pressione alle bigComo-Udinese è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni,...

Pronostico Portsmouth-Swansea: non c’è due senza trePortsmouth-Swansea è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico Da un lato c’è una squadra che...