Martedì alle 21:15 si gioca la partita di andata delle finali playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli. La partita si svolge in serata, con la trasmissione in diretta televisiva. Sono disponibili statistiche, notizie e le probabili formazioni di entrambe le squadre. La sfida si svolge in un clima di attesa per le strategie che le squadre adotteranno in campo.

Brescia-Ascoli è una partita valida per l’andata delle finali playoff di Serie C e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. I playoff di Serie C sono l’unica competizione italiana che si trascina fino a giugno e l’epilogo è previsto soltanto domenica prossima, quando allo stadio “Del Duca” di Ascoli andrà in scena la finale di ritorno tra i marchigiani e il Brescia. Prima, però, c’è il match d’andata, che si giocherà in casa della Rondinelle, al “Rigamonti”. Ricordiamo che, in caso di parità al termine della doppia sfida, ci saranno sia i tempi supplementari che – eventualmente – i rigori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brescia-Ascoli: Rondinelle pronte ad alzare un altro muro

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