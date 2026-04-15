Muro crollato su un' auto ad Ascoli in zona Porta Romana durante il maltempo veicolo distrutto dai detriti

Durante il maltempo ad Ascoli Piceno, un muro situato nella zona di Porta Romana è crollato e ha colpito un’auto parcheggiata nelle vicinanze, distruggendola completamente. Nessuna altra persona si è fatta male, ma i danni materiali sono ingenti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità locale.

A causa del maltempo ad Ascoli Piceno un muro è crollato su un'auto, che è andata distrutta: non risultano esserci persone coinvolte o feriti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Muro crollato su un'auto ad Ascoli in zona Porta Romana durante il maltempo, veicolo distrutto dai detriti Notizie correlate Ascoli, pioggia e frana a Porta Romana: muro crollato e auto schiacciataUn crollo strutturale ha colpito il quartiere di Porta Romana ad Ascoli Piceno nelle prime ore di questo mercoledì 15 aprile, causato dalle intense... Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una chiesa nel Reggino: auto travolte dai detriti(Adnkronos) – Una frana si è verificata, alle prime ore del mattino, a Stilo, in provincia di Reggio Calabria, a ridosso della 'Cattolica', celebre... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Piogge nel Piceno, crolla muro di sostegno e auto sommersa dai detriti; C’era una volta il calcio, quello vero. Ora basta autoliquidarsi per decidere il campionato alla faccia di passione e sacrifici; Roma, da muro a colabrodo: il crollo difensivo che sta rovinando la stagione di Gasperini. Ascoli Piceno - Porta Romana: crolla un muro e distrugge un’autoMattinata di disagi e paura ad Ascoli Piceno, dove un improvviso cedimento strutturale ha che si è verificato nella zona di Porta Romana, ha provocato, all’alba, il crollo del muro di contenimento pre ... veratv.it Ascoli, crolla un muro a Porta Romana: auto distruttaPorta Romana, il muro è venuto giù in pochi istanti, generando apprensione tra i residenti. Tra le cause, la forte pioggia ... centropagina.it https://veratv.it/articoli/id-80318/ascoli-piceno---porta-romana--crolla-un-muro-e-distrugge-un-auto - facebook.com facebook