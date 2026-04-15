Muro crollato su un' auto ad Ascoli in zona Porta Romana durante il maltempo veicolo distrutto dai detriti

Da virgilio.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il maltempo ad Ascoli Piceno, un muro situato nella zona di Porta Romana è crollato e ha colpito un’auto parcheggiata nelle vicinanze, distruggendola completamente. Nessuna altra persona si è fatta male, ma i danni materiali sono ingenti. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità locale.

A causa del maltempo ad Ascoli Piceno un muro è crollato su un'auto, che è andata distrutta: non risultano esserci persone coinvolte o feriti.🔗 Leggi su Virgilio.it

muro crollato su un auto ad ascoli in zona porta romana durante il maltempo veicolo distrutto dai detriti
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