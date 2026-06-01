Pronostico Austria-Tunisia | stato di forma eccellente

Da ilveggente.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amichevole tra Austria e Tunisia si svolgerà in vista dei Mondiali e vedrà entrambe le squadre qualificarsi alla competizione. La partita sarà un’occasione per testare le formazioni prima del torneo mondiale. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma i dettagli non sono stati ancora confermati ufficialmente. L'incontro sarà trasmesso in diretta, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire la sfida tra le due selezioni.

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Austria-Tunisia è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Entrambe parteciperanno al prossimo Mondiale. Ma per l’Austria ormai non parliamo più di sorpresa visto che il livello del calcio è salito e pure di parecchio nel corso degli ultimi anni. Lamouchi, invece, cercherà di far passare il turno per la prima volta nella propria storia alla Tunisia. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa – si gioca a Vienna – vivono uno dei loro migliori momenti di forma. Parliamo di una squadra che nel corso delle ultime dieci partite ha vinto otto volte (un pareggio e una sconfitta) e che vorrebbe ancora mettere fiducia in questo corso che può portare ad essere la sorpresa del Mondiale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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