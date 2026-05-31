Austria-Tunisia Amichevole di preparazione 01-06-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

L’amichevole tra Austria e Tunisia si giocherà il 1 giugno 2026 alle 20:45 allo stadio Ernst-Happel di Vienna. La partita è un test di preparazione in vista del mondiale e vede in campo le squadre guidate rispettivamente da Rangnick e Lamouchi.

Amichevole di avvicinamento al mondiale di scena nel leggendario Ernst-Happel Stadion di Vienna tra l’Austria di Rangnick e la Tunisia di Lamouchi. I Bauschen sono ai nastri di partenza di un mondiale dopo ben 28 anni dall’ultima volta, a coronamento di un processo di crescita durato un decennio con un gruppo che vede individualità importanti come Alaba e Arnautovic. Il gruppo mondiale non vede nessuna assenza di rilievo ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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