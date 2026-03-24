Vacherot-Fils è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita Continua a regalare delle partite inedite il Master 1000 di Miami: sì, anche in questo caso, non ci sono precedenti tra questi due atleti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il cammino di Vacherot è stato sicuramente arricchito dall’aver battuto, anche con una certa tranquillità, Matteo Berrettini al terzo turno. Non che l’italiano, purtroppo, sia quello che abbiamo ammirato negli anni scorsi, ma lascia sempre un certo effetto riuscire a batterlo. Fils, dal proprio canto, nelle prime due gare di questo torneo ha conquistato due vittorie abbastanza semplici senza sudare più di tanto e dimostrando di vivere un ottimo stato di forma che potrebbe fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Vacherot-Fils: stato di forma disarmante

Articoli correlati

Pronostico Carrarese-Catanzaro: lo stato di forma ci dice il finaleCarrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...

Pogacar svela in allenamento una realtà disarmante per i suoi avversari: è già in forma strepitosaTadej Pogacar non ha ancora debuttato in questa stagione, lo farà alle Strade Bianche a marzo.

Una raccolta di contenuti su Pronostico Vacherot Fils stato di forma...

Discussioni sull' argomento Pronostici tennis oggi 22/3/2026: quote Atp Miami; Pronostico Vacherot-Fils 24 Marzo: Ottavi ATP Miami 2026; Pronostico Miami Open, Berrettini-Vacherot: fiducia negli ace di Matteo; Pronostico Berrettini-Vacherot 22 Marzo: Terzo Turno ATP Miami 2026.

Il primo quarto di finale a Indian Wells se lo giocheranno Fils e Zverev. Al momento i precedenti parlano tedesco 4 a 2 in suo favore. Ma l'ultimo precedente su cemento americano e' in favore del francese. Chi la spunterà #indianwells #bnpparibasopen #Zver facebook