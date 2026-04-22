Il laboratorio di igiene del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats della Montagna ha ricevuto il rinnovo dell’accreditamento. La valutazione positiva ha permesso di confermare il riconoscimento ufficiale dell’attività svolta nel settore della prevenzione sanitaria in Valle. La notizia arriva dopo una verifica delle strutture e dei servizi offerti, senza indicazioni su eventuali criticità o contestazioni.

Accreditamento confermato per il laboratorio di prevenzione del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats della Montagna. La struttura è ufficialmente conforme alla norma Uni, che ne attesta la capacità di operare con standard elevati e consente l’emissione di rapporti di prova validi a livello internazionale. La verifica è stata effettuata nei giorni scorsi da Accredia, l’ente unico nazionale di accreditamento: si tratta di un passaggio annuale, come prevede il regolamento (UE), una cadenza che rappresenta un ulteriore elemento di trasparenza e qualità a tutela dei cittadini. La valutazione complessiva rilasciata dagli ispettori di Accredia attesta la conformità del laboratorio e sottolinea la "trasparenza e disponibilità al confronto" del personale del laboratorio, oltre alla grande attenzione verso l’accreditamento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La buona sanità in Valle. Laboratorio di igiene promosso a pieni voti

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