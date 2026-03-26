Trinacria Cup 2026 evento promosso a pieni voti

La Trinacria Cup 2026 si è conclusa al PalaNitta di Catania con un bilancio positivo. L’evento, promosso dall’organizzazione A, ha visto la partecipazione di diverse squadre e si è svolto senza problemi di rilievo. La manifestazione ha attratto un buon numero di spettatori e si è conclusa con una cerimonia di premiazione.

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo la Trinacria Cup 2026, andata in scena al PalaNitta di Catania sotto l’organizzazione di A.S.D. Okinawa Kick & Fit, Fight Club Kickboxing Catania e Team Wagner, in collaborazione con Federkombat Sicilia, guidata dal presidente Carmelo Strano, e sotto l’egida della Federkombat. Una giornata intensa, partecipata e tecnicamente rilevante, che ha confermato la crescita costante della kickboxing sul territorio. I numeri raccontano più di ogni altra analisi: quasi 100 bambini nella fascia 7-9 anni, 180 atleti tra i 10 e i 15 anni, oltre alla presenza delle categorie junior, senior e master. Una partecipazione trasversale che certifica la solidità del movimento e la capacità organizzativa delle società coinvolte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Trinacria Cup 2026, evento promosso a pieni voti Articoli correlati Mercato, sessione promossa. Ma non a pieni votiI tifosi aquilotti promuovono il mercato dello Spezia: 6,5 in pagella, peccato i mancati arrivi di un attaccante e un regista. Il carcere è a pieni voti. Ma resta sotto organicoIl monitoraggio statistico eseguito dal ministero della giustizia, aggiornato ai primi mesi del 2026, cristalizza il carcere di Volterra come una... Tutto quello che riguarda Trinacria Cup 2026 evento promosso a... Temi più discussi: Trinacria Cup 2026, evento promosso a pieni voti, il futuro della kickboxing è in buone mani; Trinacria Cup, promossa a pieni voti; Trinacria Cup 2026, al PalaNitta di Catania trionfa la kickboxing: protagonisti anche i giovanissimi; Francofonte | L’Olympia Iron Gym protagonista al Trinacria Cup di Catania. Trinacria Cup 2026, al PalaNitta di Catania trionfa la kickboxing: protagonisti anche i giovanissimiUna domenica che profuma di sogni, sacrifici e sorrisi. Sul tatami del PalaNitta, la kickboxing siciliana ha scritto una nuova, intensa pagina della sua storia con la Trinacria Cup 2026, […] ... blogsicilia.it Kickboxing: il Team Cirilla conquista un bel bottino di medaglie alla Trinacria Cup 2026Bellissima giornata quella di Domenica 22 Marzo per il Team Cirilla, che si è presentato con 7 atleti all’attesissimo torneo ... 98zero.com Grande partecipazione e ottimo livello tecnico alla Trinacria Cup 2026 al PalaNitta di Catania. L’evento conferma la crescita della kickboxing siciliana e il ruolo centrale dei giovani nel futuro della disciplina. https://www.freepressonline.it/2026/03/25/trinacria-c - facebook.com facebook