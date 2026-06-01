Progetto Generazione Educante a Manfredonia

Da ilsipontino.net 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è concluso qualche giorno fa il coinvolgente ed emozionante progetto "Generazione Educante" promosso dal Comitato UISP Foggia-Manfredonia insieme all'I.C. San Giovanni Bosco-Giordani e al Centro Sociale Anziani "Rita Levi Montalcini" di Manfredonia. l'UISP ringrazia per la bellissima esperienza vissuta e, con la promessa di una ulteriore edizione, condividiamo la riflessione dell'Ins. Fabio Egidio Di Bari, docente referente del progetto per la scuola coinvolta.  Il progetto UISP “Generazione Educante” appena concluso ha rappresentato un ponte autentico tra generazioni. Vedere gli alunni dell’I.C. San Giovanni Bosco - Giordani lavorare fianco a fianco con i soci del Centro Sociale Anziani “Rita Levi Montalcini” è stata la dimostrazione concreta che educare significa innanzitutto incontrarsi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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