Durante l’ultimo consiglio comunale, si è discusso sul futuro delle scuole e sul progetto Città educante. È stata presentata un’interrogazione riguardante lo stato di avanzamento di uno studio su Borgunto, commissionato dall’amministrazione all’università di Firenze più di un anno fa, con un costo di 80mila euro. La richiesta è arrivata da un rappresentante di centrodestra.

Presente e futuro della scuola al centro dell’ultimo consiglio comunale. Andrea Bandelli del centrodestra per Fiesole ha presentato una interrogazione sullo stato di avanzamento dello studio su Borgunto, commissionato dal Comune all’università di Firenze per 80mila euro, oltre un anno fa. "Non riguarda la sola ristrutturazione della scuola, ma la rivalutazione di tutta l’area di Borgunto, con un processo partecipativo che vede il superamento di una scuola tradizione a favore di esperienze formative differenziate, con laboratori e attività culturali, musicali e artistiche - spiega la sindaca Cristina Scaletti - Il pomeriggio del 4 giugno, a fine lezioni alle Medie faremo vedere cosa proponiamo in una presentazione pubblica, insieme alle nostre fondazioni culturali, biblioteche e musei". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuole, il consiglio si accende. Critiche al progetto Città educante

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, 12 DICEMBRE 2025

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