Mediaset dopo l'azione legale avviata dal Ministro Nordio | Nessuna indulgenza per Ranucci

Mediaset ha commentato la decisione del ministro di avviare un'azione legale contro l'emittente e il programma condotto da Bianca Berlinguer, dopo la partecipazione di Ranucci. La società ha affermato che non ci sarà indulgenza in questa situazione e ha espresso la propria posizione riguardo all'intervento legale. La questione riguarda la trasmissione e il contenuto diffuso durante l'ospitata di Ranucci.

Fonti Mediaset dichiarano la posizione dell'azienda in merito alla decisione del ministro Carlo Nordio di intraprendere vie legali contro l'emittente e il programma di Bianca Berlinguer, dopo l'ospitata di Ranucci.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Ministro Nordio pronto ad azione legale contro Ranucci per dichiarazioni a ‘È sempre Cartabianca’?(Adnkronos) – Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbe pronto a un'azione legale nei confronti di...

La Rai invia un richiamo a Ranucci dopo le dichiarazioni su Nordio a Cartabianca: “Stop alla tutela legale”La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo per le dichiarazioni sul ministro della Giustizia Carlo Nordio, contenute nell'ultima...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il ministro Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv; Caso Minetti, Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer per le frasi di Ranucci in tv; Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti; Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset, perché il ministro ha graziato Ranucci e non la conduttrice.

Mediaset dopo l’azione legale avviata dal Ministro Nordio: Nessuna indulgenza per RanucciFonti Mediaset dichiarano la posizione dell'azienda in merito alla decisione del ministro Carlo Nordio di intraprendere vie legali contro l'emittente e ... fanpage.it

Il Ministro Nordio denuncia Mediaset e Bianca BerlinguerIl Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha deciso di denunciare Mediaset e Bianca Berlinguer. Ecco cosa è successo ... davidemaggio.it

Caso Minetti, dopo Ranucci il ministro Nordio querela anche Mediaset e Bianca Berlinguer. L'azienda di Cologno Monzese: "Spiace, nessuna indulgenza per le frasi pronunciate" - facebook.com facebook

Caso #Minetti, il ministro Nordio farà causa a @MedInfinityIT e a Bianca Berlinguer x.com