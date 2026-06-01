Un professore è stato aggredito da quattro studenti in Val Vibrata, vicino Teramo. Secondo quanto riferito, è stato spinto contro un muro, riportando una ferita alla testa. La vicenda è stata segnalata alle autorità giudiziarie minorili, che stanno conducendo le indagini. Sono previste anche sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti. La scuola ha confermato l’accaduto e ha avviato le procedure interne.

Un professore dell’Istituto Peano-Rosa di Nereto, nel Teramano, è stato aggredito da quattro studenti di 14 anni al termine di una lezione. Il docente ha riportato lesioni al naso ed è stato medicato in ospedale con otto giorni di prognosi. Scattate denuncia e indagini della Procura minorile, mentre la scuola ha avviato provvedimenti disciplinari. Un altro professore aggredito da studenti Il nuovo episodio di violenza all’interno di una scuola è avvenuto in Val Vibrata, a Nereto, in provincia di Teramo. Un professore dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. Peano – C. Rosa” è stato aggredito da quattro studenti di 14 anni al termine di una lezione, riportando lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Professore aggredito da studenti in Val Vibrata vicino Teramo, spinto contro il muro: "Ho sbattuto la testa"

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Val Vibrata - Professore aggredito dagli studenti per i voti bassi

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