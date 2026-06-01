Un professore è stato aggredito a San Vito Lo Capo. Le autorità stanno verificando un possibile collegamento con un episodio di accoltellamento avvenuto in provincia di Bergamo. Sono state identificate due persone minorenni, che non sono imputabili, e sono state monitorate attraverso canali come Telegram. Durante le indagini, sono stati trovati riferimenti alle stragi avvenute negli Stati Uniti. Al momento, le informazioni disponibili sono limitate.

Due minori, non imputabili, le dirette su Telegram e il richiamo alle stragi Usa. Al momento è poco più di una suggestione, ma le “possibili convergenze” tra il caso dell’undicenne che ha tentato di accoltellare un suo docente a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, e quello del 13enne che aveva ferito una professoressa a Tescore Balneario, nella Bergamasca, il 25 marzo scorso, esistono. E i carabinieri le stanno verificando. Anche sulla base del racconto di una compagna del giovanissimo lombardo che aveva colpito l’insegnante. I militari vogliono capire se frequentavano le stesse chat private di Telegram, lo stesso social sul quale sia il 13enne che aveva colpito la prof di francese Chiara Mocchi che l’undicenne hanno trasmesso la loro azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Professore aggredito a San Vito Lo Capo: verifiche su “possibili convergenze” con l’accoltellamento nella Bergamasca

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Docente aggredito a San Vito Lo Capo: dichiarazione di Rizza (Flc Cgil Sicilia) al Tg5

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