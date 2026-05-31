Un insegnante è stato accoltellato in una scuola di San Vito Lo Capo. Le forze dell'ordine stanno indagando su un possibile collegamento con un episodio simile avvenuto a Trescore Balneario, in Bergamasca. Al momento, sono in corso verifiche per accertare eventuali analogie tra i due fatti. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui soggetti coinvolti.

Trescore Balneario (Bergamo) – I carabinieri stanno verificando "possibili convergenze" fra il 12enne di San Vito Lo Capo che ha cercato di accoltellato un professore a scuola e il tredicenne che lo scorso 25 marzo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha accoltellato la professoressa di francese Chiara Mocchi, prima dell'inizio delle lezioni alla scuola media Leonardo da Vinci. BERGAMOCHIARA MOCCHI INSEGNANTE ACCOLTELLATA DA SUO ALUNNO ALLA MEDIA "DA VINCI" DI TRESCORE BALNEARIOFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL In particolare per confermare se frequentavano le stesse chat Telegram private.Lo studente bergamasco, infatti, aveva compiuto l'aggressione facendo una diretta Telegram e aveva postato una delirante spiegazione delle sue ragioni canali, che poi sono stati chiusi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accoltella il professore a San Vito Lo Capo, ipotesi emulazione del caso di Trescore Balneario: "Possibili convergenze"

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare

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Alessandro Morelli (@AMorelliMilano) / Posts / X x.com

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