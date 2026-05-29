Un ragazzo di 11 anni è entrato in classe con due coltelli e ha indossato un casco integrale. Durante l’episodio, avrebbe ripreso l’azione con il cellulare e trasmesso il video su Telegram davanti ai compagni. Successivamente, l’allievo avrebbe tentato di aggredire un insegnante. La scuola ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

Lo studente di 11 anni avrebbe ripreso l’aggressione con il cellulare davanti ai compagni di classe. Un ragazzo di 11 anni avrebbe portato due coltelli a scuola, indossato un casco integrale per non farsi riconoscere e ripreso l’aggressione al professore con il cellulare. Secondo le prime ricostruzioni, parte della scena sarebbe stata trasmessa anche all’interno di un gruppo Telegram. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Cosa è successo nella scuola media di San Vito Lo Capo. Momenti di paura in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente di appena 11 anni avrebbe tentato di aggredire il professore di tecnologia durante l’orario delle lezioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Entra in classe con due coltelli e riprende tutto in diretta Telegram: 11enne tenta di aggredire il professore a San Vito Lo Capo

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Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostr x.com