Professioni diritto e intelligenza artificiale | ecco i premiati del concorso Il notaio racconta

Al teatro Pirandello si sono dati appuntamento tanti professionisti di diversi settori per due giornate di confronto tra istituzioni e mondo accademico. Un'iniziativa ideata per riflettere sui cambiamenti che stanno attraversando diritto, società e innovazione. Si tratta della settima edizione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Daniela Muradore | Intelligenza Artificiale e innovazione giuridica

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