L’Italia vara il primo standard europeo sui profili professionali nell’intelligenza artificiale | cosa è previsto con 12 nuove professioni

L’Italia ha pubblicato la norma UNI 11621-8:2026, il primo standard europeo che definisce i profili professionali nel settore dell’intelligenza artificiale. La normativa introduce dodici nuove figure professionali, con l’obiettivo di regolamentare in modo preciso le competenze e i ruoli richiesti in questo ambito. Questa iniziativa segna un passo importante nella gestione delle competenze digitali a livello nazionale e europeo.

La norma non nasce in isolamento: si colloca all’interno del quadro regolatorio definito dal Regolamento (UE) 20241689, meglio noto come AI Act, che vincola gli Stati membri a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale siano sviluppati e gestiti da figure con competenze adeguate. Sul piano interno, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha recepito questi principi nell’ordinamento italiano, promuovendo percorsi di alfabetizzazione, formazione e certificazione delle competenze sull’IA. La struttura della norma segue la metodologia consolidata della UNI 11621-1 e risulta allineata all’e-Competence Framework europeo (UNI EN 16234-1). Per ciascuno dei dodici profili identificati, il documento specifica missione, compiti principali, risultati attesi, competenze, conoscenze, abilità e indicatori chiave di prestazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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