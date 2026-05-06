L'ex Francesco Dolci è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato della testa riguardo alla profanazione della tomba di Pamela Genini. Dopo un lungo interrogatorio con il pubblico ministero e i carabinieri del reparto investigativo, risultano emersi elementi che coinvolgono la sua posizione nel caso. La vicenda riguarda il presunto furto di una parte del corpo e la violazione di una tomba, andata avanti con indagini in corso.

Interrogato per ore dal pm e dai carabinieri del reparto investigativo, Francesco Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato nell'ambito dell'indagine della profanazione della salma e trafugamento della testa della 29enne Pamela Genini, uccisa lo scorso 14 ottobre dall'ex Gi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Profanazione tomba Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato della testa

Profanata tomba di Pamela Genini, l'ex Francesco: Temo per la mia vita - Ore 14 del 31/03/2026

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Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, interrogato dal Pm dopo la profanazione della tomba: corpo decapitato e testa trafugata. - facebook.com facebook