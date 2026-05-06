Un uomo, ex fidanzato di una giovane vittima, è stato interrogato e la sua abitazione è stata perquisita dopo che si è verificata la profanazione del cadavere della ragazza. L’indagine è iniziata questa settimana, quando l’ex compagno si è presentato presso il Comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli. Le autorità stanno raccogliendo elementi per approfondire il caso.

IL CASO. L’ex fidanzato si è recato al Comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Poco dopo è arrivato anche il suo avvocato. Proseguono le indagini sulla profanazione al cimitero di Strozza della tomba di Pamela Genini. L’ex fidanzato Francesco Dolci è stato convocato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Lì, poco dopo, è giunto anche il suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi. Al momento, Dolci risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto aggravato. Le domande si sono concentrate su riscontri che i militari hanno ottenuto nei giorni...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Profanazione del cadavere di Pamela, indagato l’ex fidanzato Dolci. Perquisita l’abitazione

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Svolta nel caso della profanazione del corpo di Pamela #Genini, uccisa a #Milano dal compagno lo scorso ottobre. Dopo ore in caserma è stato indagato l’ex fidanzato, Francesco Dolci. Perquisita la sua abitazione. #Tg1 Elena Fusai x.com

Svolta nel caso della profanazione del corpo di Pamela #Genini, uccisa a #Milano dal compagno lo scorso ottobre. Dopo ore in caserma è stato indagato l’ex fidanzato, Francesco Dolci. Perquisita la sua abitazione. #Tg1 Elena Fusai - facebook.com facebook